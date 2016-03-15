АМКУ відмовив Кабміну у банківській монополії (документ)

Як йдеться в офіційному листі АМКУ на адресу прем'єра Яценюка, внесені постановою №37 від 20.01.2016 року зміни до порядку визначення уповноважених банків не відповідають чинному законодавству про захист економічної конкуренції і створюють перешкоди для конкуренції на банківському ринку.

У зв'язку з цим, Антимонопольний комітет пропонує уряду переглянути положення "антиконкурентної" постанови в частині забезпечення конкурентних умов вибору банків, уповноважених виплачувати зарплати працівникам бюджетної сфери та соціальної допомоги. Також Антимонопольний комітет зажадав від уряду встановити такі критерії відбору банків, які забезпечать можливість банкам конкурувати за рахунок реальних досягнень на ринку, а не штучно встановлених обмежень.

Нагадаємо, одне з найвпливовіших в Україні банківських об'єднань Асоціація "Кредитно-банківський союз" звернулося до Антимонопольного комітету з вимогою вжити передбачені законодавством заходи для припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на банківському ринку, допущених урядом. Зокрема, на думку банкірів, ряд прийнятих Кабінетом Міністрів України актів, що ставлять у привілейоване становище державні банки перед іншими банками України має право обслуговувати громадян за зарплатних, пенсійних і соціальних виплат.