Мінекономрозвитку може знизити прогноз зростання ВВП України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі може погіршити прогноз зростання економіки України на 2016 рік з чинного прогнозу в 2% у зв'язку зі складнощами через обмеження транзиту з боку Росії та низькими світовими цінами на сировинну продукцію.

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко на прес-конференції в Києві.

"Ми не переглядали показники інфляції цього року. Ми бачимо дефляцію з початку року. Ми також поки не переглядали прогнози економічного зростання, хоча ми припускаємо, що, можливо, ... 1% на перший квартал (2016 року - УНІАН). Можливе погіршення у першому півріччі, оскільки у нас складна ситуація з транзитом, у нас складна ситуація з ембарго, торгова війна, яка йде з Російською Федерацією. Це погіршує наш баланс і наші показники", - сказала вона.

За словами Клименка, міністерство поки зберігає прогноз інфляції на 2016 рік на рівні 12% і прогноз залучення прямих іноземних інвестицій на рівні 5 мільярдів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погіршив прогноз зростання економіки України в 1-му півріччі поточного року, скоротивши його до 0% з 1%, прогнозованого на початку року.

Раніше представники ключових економічних інститутів України та світу спрогнозували різноспрямовану динаміку розвитку економіки України у 2016 році - від 5% зростання до падіння на 2,3% порівняно з 2015 роком. Найбільш оптимістичний сценарій для України представив лондонський інститут Capital Economics - 5% зростання за підсумками 2016 року. Позитивним бачать розвиток економіки нашої країни фахівці інвестиційної компанії ICU (2,6% зростання за підсумками року), Кабінету міністрів і ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду (обидва джерела прогнозують зростання 2%), Нацбанку, інвесткомпанії Dragon Capital і BBG Consensus (їх прогноз - 1-1,2% зростання за підсумками 2016 року).

Середній прогноз видав Bloomberg - 1,2% зростання.

Найменш оптимістичні у своїх прогнозах інвестбанк ING, Київський інститут еволюційної економіки та Київський інститут соціальних та економічних досліджень. Ці джерела прогнозують падіння економіки України від "мінус" 1% до "мінус" 2,3%.