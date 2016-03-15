Кабмін представить Раді план по зниженню держборгу до безпечного рівня

Кабінет міністрів України планує в III кварталі подати на розгляд Верховної Ради план заходів щодо приведення загального обсягу державного та гарантованого державою боргу до економічно безпечного рівня.

Як йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на офіційному сайті Кабміну, розробкою проекту займеться Міністерство фінансів України.

Згідно з документом, також уряд планує впровадження нових принципів проведення місцевих запозичень в умовах децентралізації, для чого Мінфін за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства також розроблять і представлять на розгляд парламенту відповідний законопроект у ІІІ кварталі.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала 65,488 мільярда доларів, що на 6,19%, або на 4,324 мільярда доларів нижче за показник на початок року. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату склала 1,572 трильйона гривень, що на 42,78%, або на 470,932 мільярда гривень більше за показник на початок року.

За оцінками Мінфіну, наприкінці 2015 року фактичний обсяг держборгу знаходився в допустимих межах згідно з держбюджетом України на 2015 рік, склавши 79% ВВП.