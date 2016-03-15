Гривня опустилася на міжбанку до 26,95 за долар

У вівторок, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,84/26,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,7300/29,8490 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,8993 грн/дол., на цю годину укладено 84 угоди на суму 34,94 млн дол.