Китай хоче ввести податок на валютні операції - ЗМІ

Народний банк (ЦБ) Китаю розробив проект податку на операції в іноземній валюті (також відомий як "податок Тобіна") у спробі взяти під контроль проблему спекуляцій на валютному ринку країни, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Розмір податку на початковій стадії може бути встановлено на нульовому рівні, що дасть владі можливість визначити деякі його деталі. Джерела також повідомили, що для податку необхідно схвалення центрального уряду, і немає ясності, коли саме його буде введено", - йдеться в повідомленні.

Введення податку може стати найрішучішими заходами китайської влади, спрямованими на запобігання спекуляцій проти китайської валюти, після неодноразових спроб держбанків країни підтримати юань, а також дій уряду щодо запобігання відтоку капіталу з Китаю. Зазначається також, що введення податку може ускладнити плани Китаю перетворити юань на міжнародну резервну валюту.

"Ці заходи не можуть гарантувати, що волатильність на ринку знизиться, оскільки важко визначити, чи пов'язаний розпродаж валюти зі спекуляціями або справжніми потребами компаній знизити ступінь валютного ризику", - наводить агентство Bloomberg думку керуючого директора відділу ринків і цінних паперів в DBS Hong Kong Ltd. Томмі Она (Tommy Ong).

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Як повідомив раніше Народний банк Китаю, загальний обсяг валютних резервів Китаю в лютому скоротився на 28,6 мільярдів доларів - до 3,2 трильйона доларів, що стало мінімальним показником з 2011 року.

Раніше, в січні, загальний обсяг валютних резервів Китаю скоротився на 99,5 мільярдів доларів, а в грудні валютні резерви Китаю знизилися також на рекордні 107,9 мільярда доларів.

Експерти пов'язують проблему відтоку капіталу з Китаю занепокоєнням інвесторів щодо уповільнення економічного зростання в країні.