НБУ хоче допомогти гривні зміцнитися: продав банкам майже $34 мільйони

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 33,6 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 26,8869 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, все банки подали заявки на купівлю 62,3 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 26,85 гривні/долар, максимальний – 26,95 гривні/долар. За мінімальним курсом куплено 30,1% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,84/26,95 гривні/долар.