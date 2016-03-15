Вкладникам "Укрінбанку" призупинять виплати з 16 березня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупиняє виплати вкладникам неплатоспроможного "Укрінбанку" з середи, 16 березня.

Як повідомляється на сайті фонду, призупинення виплат обумовлено необхідністю формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.

Фонд обіцяє відновити виплати після отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Укрінбанку", і повідомити про це додатково на своєму сайті і в офіційній пресі.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам "Укрінбанку" з 4 лютого через "Укргазбанк", "Кредобанк" і банк "Південний".

Фонд ввів тимчасову адміністрацію в "Укрінбанк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним 24 грудня 2015 року.

"Укрінбанк" (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входив у групу великих банків. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є Володимир Клименко, який володіє часткою в капіталі в розмірі 71,1514%.

Читайте такожУкраїнський банк, який отримував дозвіл на роботу ще у Горбачова, визнали неплатоспроможним

"Укрінбанк" був першим комерційним банком на території Української РСР, дозвіл на його створення отримували безпосередньо у Горбачова в Москві.