У Росії оцінили суму збитків від західних санкцій

Сума збитку, нанесеного російської фінансової галузі західними санкціями, протягом двох років склала 250 мільярдів доларів, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву радника президента Росії Сергія Глазьєва.

"Кількість грошей в економіці скорочується", - цитує видання заяву Глазьєва.

"Після введення обмежень з боку західних країн російські позичальники змушені були повернути вже близько 200 мільярдів доларів", - пояснив він.

Глазьєв також поскаржився на політику подорожчання грошей, проведену ЦБ.

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Підкреслюється, що в травні 2015 року колишній перший заступник голови Банку Росії Сергій Алексашенко оцінив збитки економіки від санкцій у розмірі 5 відсотків ВВП на рік, що становить близько 60-70 мільярдів доларів.

Зараз Росія знаходиться під економічними санкціями низки країн, у тому числі держав-членів ЄС, США, Японії, Австралії і Канади. Обмеження торкнулися банківського, нафтового та оборонного секторів. Міжнародні санкції було введено через російську окупацію Криму та участь ЗС РФ в бойових діях на сході України.