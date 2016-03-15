Кремль прокоментував рекомендації Брюсселя банкам не купувати російські облігації

Рекомендація ЄС на адресу банків країн-членів Євросоюзу утриматися від покупки суверенних бондів РФ не вкладається в уявлення про здоровий глузд і логіку економічного співробітництва.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Звуження простору економічного співробітництва за рахунок політичного тиску навряд чи можна зрозуміти і вважати виправданим з точки зору здорового глузду і логіки", - сказав він.

"Можна висловити тільки жаль" (щодо таких рекомендацій – ред.), - додав Пєсков.

Раніше у вівторок газета The Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила про те, що рекомендація банкам Євросоюзу надійшла з Брюсселя в рамках підтримки антиросійських санкцій.

Минулого місяця ЗМІ повідомляли про подібну ж рекомендацією Держдепартаменту на адресу американських банків.