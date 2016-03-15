Кабмін дозволив Мін'юсту залучати іноземних юристів для захисту інтересів країни у судах

Кабінет міністрів України дозволив Міністерству юстиції в рамках уже наявних у відомства бюджетних коштів залучати юридичні компанії та радників для захисту інтересів України в судах, у тому числі в іноземних юрисдикціях.

Про це йдеться в розпорядженні №155, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, йдеться про захист інтересів України у 20 спорах, включаючи спори в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма і Загальному суді ЄС у Люксембурзі.

«Закупівля юридичних послуг не потребує додаткових витрат із бюджету», - йдеться в розпорядженні уряду.

Раніше аналогічне рішення Кабмін ухвалив стосовно українського МЗС. Зовнішньополітичному відомству дозволили залучити іноземну компанію для захисту інтересів України у Високому суді Лондона за позовом Російської Федерації про стягнення з нашої країни 3 млрд дол. боргу, виданого урядом РФ уряду екс-президента Віктора Януковича в грудні 2013 року.