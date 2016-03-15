Гривня на міжбанку знову впала нижче 27 за долар

У вівторок, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,95/27,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8740/29,9760 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8854 грн/дол., на цю годину було укладено 574 угоди на суму 356,40 млн дол.