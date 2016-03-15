Фонд гарантування звинувачує "Фокстрот", "Ощадбанк" і ДІУ в спробі виведення активів із "Дельта Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звинувачує "Авант Банк", групу «Фокстрот», "Ощадбанк" і Державну іпотечну установу (ДІУ) в спробі виведення активів із неплатоспроможного "Дельта Банку" шляхом укладення нікчемних договорів.

Як йдеться в матеріалах фонду, підготовлених для зустрічі з журналістами, не маючи можливості повернути свої кошти з проблемного банку, зазначені кредитори переоформляли на себе ліквідні активи. При цьому договори із забезпечення вимог, що дають право кредиторам вимагати заставу, укладалися або в період фактичної неплатоспроможності банку, або трохи раніше. При цьому попередні договори не відображались в обліку банку, що є порушенням правил обліку і свідчить про спотворення дат укладання договорів.

Зокрема, "Авант Банк" уклав договір по операції із забезпечення вимог на суму 0,5 млрд грн, група "Фокстрот" - на 3 млрд грн, "Ощадбанк" - на 2 млрд грн, ДІУ - 3,8 млрд грн.

При цьому в фонді зазначили, що кредиторські вимоги "Фокстроту" в три рази менші, ніж сума активів, на які він претендує, водночас сума зобов'язань "Дельти" перед "Ощадбанком" вища суми, на яку претендує держбанк.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у ході роботи тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного "Дельта Банку" визнав нікчемними 175 укладених банком угод на 22,292 млрд грн.

Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапила в управління фонду, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних із неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

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«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун із часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.

Нікчемний правочин - не відповідає обов'язковим вимогам закону, є недійсним із моменту укладення незалежно від визнання його таким судом.