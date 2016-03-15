Депутатам запропонують два законопроекти про реструктуризацію валютних кредитів: від Кабміну і альтернативний

Національний банк України категорично не підтримує запропонований профільним парламентським комітетом альтернативний законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян на придбання житла і сподівається, що Верховна Рада проголосує за проект у редакції, раніше схваленій НБУ, Міністерством фінансів і банкірами.

Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності ухвалив рішення рекомендувати до розгляду в парламенті як урядовий (№4004), так і альтернативний законопроект щодо реструктуризації валютних кредитів громадян для їх подальшого доопрацювання до другого читання.

«Альтернативний законопроект «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті» № 4004-1 Національним банком категорично не підтримується», - наголошується в повідомленні.

НБУ підкреслює, що цей проект, на відміну від урядового, не обговорювався з учасниками ринку, і наслідки його прийняття не аналізувалися фахівцями. «Його вплив на фінансову стабільність держави складно прогнозувати», - йдеться в повідомленні.

Раніше з підтримкою проекту №4004 виступило Міністерство фінансів, підкреслюючи, що він не несе загроз для банківської системи країни, оскільки розроблений спільно з Національним банком та Незалежною асоціацією банків України, а також узгоджений з 19 найбільшими банками країни, на частку яких припадає 75% активів банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів для підтримки громадян і підприємств, які отримали валютні кредити, включаючи проекти законів «Про фінансову реструктуризацію» і «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)».

За оцінками Мінфіну, в рамках цих законів близько 37 тисяч сімей з кредитами на загальну суму понад 20 млрд грн зможуть провести реструктуризацію валютних іпотечних кредитів.

Що стосується реструктуризації боргів бізнесу, то, за оцінками експертів, загальна сума заборгованості компаній, які потраплять під дію цього механізму, становить близько 200 млрд грн.