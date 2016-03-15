Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2688.5419 (15 березня – 2651.7435)

100 EUR – 2986.7012 (15 березня – 2948.4736)

10 RUR – 3.8113 (15 березня – 3.7799)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/27,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилис на рівні 29,8740/29,9760 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8854 грн/дол., до цієї години укладено 574 угоди на суму 356,40 млн дол.