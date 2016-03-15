"Ощадбанк" відсудив у власника "Дельта Банку" Лагуна 3 мільярди гривень

Печерський районний суд Києва 12 березня задовольнив позов державного "Ощадбанку" до Миколи Лагуна про стягнення з нього, як з фінансового поручителя "Дельта Банку", який ліквідують, заборгованість в сумі 3 млрд грн.

"Відразу ж після набуття чинності рішення суду "Ощадбанк" звернеться до Державної виконавчої служби з метою його примусового виконання та погашення заборгованості", – повідомляє FinClub з посиланням на коментар прес-служби держбанку.

Раніше "Ощадбанк" ініціював судовий процес щодо стягнення всієї суми заборгованості "Дельта Банку" з його фінансового поручителя Миколи Лагуна, який до того ж є фактичним кінцевим бенефіціарним власником банку-банкрута.

"Ощадбанк" звертався до суду з вимогою стягнути з пана Лагуна 948 млн грн, $111 млн і 12,4 млн євро, йдеться в ухвалі суду по справі №757/22651/15-ц.

В забезпечення позову суд ще 2 лютого наклав арешт на майно Миколи Лагуна: моторний човен, автомобілі Porshe, Bentley, Mercedes-Benz, трейлер Shore Lander.

Власник "Дельта Банку" подавав на "Ощадбанк" зустрічний позов про визнання договору поруки недійсним, але безуспішно.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звинувачує "Авант Банк", групу «Фокстрот», "Ощадбанк" і Державну іпотечну установу (ДІУ) в спробі виведення активів з неплатоспроможного "Дельта Банку" шляхом укладення нікчемних договорів.

Зокрема, "Авант Банк" уклав договір по операції із забезпечення вимог на суму 0,5 млрд грн, група "Фокстрот" - на 3 млрд грн, "Ощадбанк" - на 2 млрд грн, ДІУ - 3,8 млрд грн.

При цьому у фонді зазначили, що кредиторські вимоги "Фокстроту" в три рази менші, ніж сума активів, на які він претендує, в той же час сума зобов'язань "Дельти" перед "Ощадбанком" вища суми, на яку претендує держбанк.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у ході роботи тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного "Дельта Банку" визнав нікчемними 175 укладених банком угод на 22,292 млрд грн.

Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапила в управління фонду, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних із неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун із часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.