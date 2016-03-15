Мінфін після двох безрезультатних ОВДП-аукціонів залучив до бюджету 82 мільйони гривень

Міністерство фінансів України, після безрезультатних попередніх двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 і 9 березня, сьогодні залучило до державного бюджету 82,25 млн грн.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в тому числі міністерство розмістило гривневі облігації терміном обігу 6 місяців під 18% річних на 36,822 млн грн, а також терміном обігу 9 місяців під 18,5% річних на 35,138 млн грн і 18 місяців під 19,5% річних на 10,29 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін відновив проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики в січні, після піврічної перерви.

До кінця першого кварталу Мінфін планує розміщення на аукціонах гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9, 12, 18 місяців, а також 2 і 3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 15 березня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 538,751 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 387,306 млрд грн, або 72% від їх загального обсягу.