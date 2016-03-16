Міністр фінансів РФ знову попередив про ризик вичерпання резервного фонду країни до 2017 року
Мінфін РФ виступає проти використання Резервного фонду на погашення держборгу.
Мінфін Росії виступає проти використання Резервного фонду на погашення державного боргу в поточних економічних умовах, йдеться у відповіді голови міністерства Антона Силуанова на запит депутатів Держдуми від КПРФ Сергія Обухова та Валерія Рашкина.
У січні депутати направили запит в уряд РФ з проханням вжити заходів для погашення державного боргу за рахунок коштів суверенних фондів замість придбання на них казначейських облігацій США. Також комуністи пропонували повністю відмовитися від залучення кредитних коштів з високою процентною ставкою замість використання власних коштів з Резервного фонду і Фонду національного добробуту. Відповідь з позицією кабінету міністрів озвучив Мінфін.
"Використання засобів Резервного фонду на погашення державного боргу в поточних умовах вважаємо недоцільним", - йдеться у відповіді Силуанова, копія якого є в розпорядженні РІА Новини.
Міністр нагадує, що така можливість передбачена Бюджетним кодексом і реалізовувалася в 2005-2007 роках при значному профіциті федерального бюджету. Зараз же дефіцит бюджету на 2016 рік прогнозується на рівні 2,4 трильйона рублів, тому кошти Резервного фонду йдуть на фінансування витрат бюджету, у тому числі виконання соціальних зобов'язань, зазначає Силуанов.
"Зокрема, в 2015 році в зазначених цілях були використані кошти Резервного фонду в сумі 2,6 трильйона рублів. При збереженні темпів використання даного джерела фінансування федерального бюджету Резервний фонд до 2017 року може бути повністю вичерпаний", - йдеться в листі.
"Пропозицію про відмову від залучення державних позик замість використання коштів (суверенних) фондів також не підтримується", - зазначає голова Мінфіну.
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Силуанов нагадує, що суверенні фонди і державні запозичення є основними джерелами фінансування дефіциту бюджету. Накопичення у фондах нафтогазових доходів впливає на оцінку привабливості російської економіки для іноземних інвесторів, зазначає міністр.
У 2014 і 2015 роках через несприятливу геополітичну ситуацію РФ на міжнародні ринки капіталу не виходила. У 2016 році планується зайняти тільки 3 мільярди доларів США, пише голова Мінфіну.