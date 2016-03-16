Міністр фінансів РФ знову попередив про ризик вичерпання резервного фонду країни до 2017 року

Мінфін Росії виступає проти використання Резервного фонду на погашення державного боргу в поточних економічних умовах, йдеться у відповіді голови міністерства Антона Силуанова на запит депутатів Держдуми від КПРФ Сергія Обухова та Валерія Рашкина.

У січні депутати направили запит в уряд РФ з проханням вжити заходів для погашення державного боргу за рахунок коштів суверенних фондів замість придбання на них казначейських облігацій США. Також комуністи пропонували повністю відмовитися від залучення кредитних коштів з високою процентною ставкою замість використання власних коштів з Резервного фонду і Фонду національного добробуту. Відповідь з позицією кабінету міністрів озвучив Мінфін.

"Використання засобів Резервного фонду на погашення державного боргу в поточних умовах вважаємо недоцільним", - йдеться у відповіді Силуанова, копія якого є в розпорядженні РІА Новини.

Міністр нагадує, що така можливість передбачена Бюджетним кодексом і реалізовувалася в 2005-2007 роках при значному профіциті федерального бюджету. Зараз же дефіцит бюджету на 2016 рік прогнозується на рівні 2,4 трильйона рублів, тому кошти Резервного фонду йдуть на фінансування витрат бюджету, у тому числі виконання соціальних зобов'язань, зазначає Силуанов.

"Зокрема, в 2015 році в зазначених цілях були використані кошти Резервного фонду в сумі 2,6 трильйона рублів. При збереженні темпів використання даного джерела фінансування федерального бюджету Резервний фонд до 2017 року може бути повністю вичерпаний", - йдеться в листі.

"Пропозицію про відмову від залучення державних позик замість використання коштів (суверенних) фондів також не підтримується", - зазначає голова Мінфіну.

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Силуанов нагадує, що суверенні фонди і державні запозичення є основними джерелами фінансування дефіциту бюджету. Накопичення у фондах нафтогазових доходів впливає на оцінку привабливості російської економіки для іноземних інвесторів, зазначає міністр.

У 2014 і 2015 роках через несприятливу геополітичну ситуацію РФ на міжнародні ринки капіталу не виходила. У 2016 році планується зайняти тільки 3 мільярди доларів США, пише голова Мінфіну.