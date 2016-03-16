Росія вклала ще $5 мільярдів у держборг США

Вливання Росії в американські казначейські зобов'язання у січні 2016 року становили 4,8 мільярда доларів.

Про це свідчать дані Мінфіну і Федеральної резервної системи США, пише Lenta.ru.

Після тримісячного зростання загальні вкладення Москви в боргові зобов'язання США збільшилися до 96,9 мільярда доларів.

За цим показником Росія, як і раніше, займає 15-те місце. Лідирує Китай, який з грудня по січень зменшив обсяг інвестицій з 1,246 трильйона до 1,237 трильйона доларів.

Всього іноземні держави володіють US Treasuries майже на 6,2 трильйона доларів. За місяць ця цифра збільшилася на 35 мільярдів.

На даний момент держборг США становить 19,11 трильйона доларів. Кожну секунду борг зростає на кілька тисяч. На одного американця припадає 59,1 тисячі доларів боргу.