У Росії вирішили пускати іноземців за медполісом з лімітом страховки $28,4 тисячі

МОЗ РФ запропонував поправки до закону про порядок в'їзду в Росію, за якими іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть в'їжджати в країну без медичного поліса, пише "Комерсант".

Ліміт страховки визначено в 2 млн рублів (1 долар - в середньому 70 руб.), діяти він повинен не менше трьох місяців. За словами страховиків, такий поліс може коштувати не менше 10 тис. руб. Однак неясно, як і де його купувати і як прикордонники будуть його перевіряти. Нова вимога може торкнутися мільйони громадян — за даними ФМС, у цьому березні в країні перебуває 9,9 млн іноземців.

Читайте такожМіністр фінансів РФ знову попередив про ризик вичерпання Резервного фонду країни до 2017 рокуМОЗ розмістив для громадського обговорення поправки до закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", які вимагають наявності у нерезидентів страхового медичного полісу на весь час перебування, а при неможливості встановити його тривалість — не менш 90 днів з дня в'їзду.

За п. 5 ст. 27 закону україни "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ" іноземні громадяни і зараз зобов'язані мати поліси медстрахування, і при їх відсутності їм може бути відмовлено у в'їзді. Але термін дії полісу і сума покриття в законодавстві не обмовляються. Медстраховки в обов'язковому порядку потрібні при оформленні візи в РФ. При цьому, скажімо, жителі Німеччини мають представити консульствам поліс з мінімальним терміном дії три місяці і страховим покриттям €30 тис.

Крім того, добровільний медичний поліс є обов'язковою складовою для отримання патенту трудового мігранта. Його середня вартість на ринку становить 5,5 тис. руб.

Новий проект МОЗ спантеличив страховиків. Як каже глава Міжрегіонального союзу медичних страховиків Дмитро Кузнєцов, його реалізація "викликає масу питань".

Зокрема, зараз у РФ діє ряд угод про надання швидкої і невідкладної медичної допомоги з Білорусією, Казахстаном і Киргизією. "Вимога медстраховки для в'їзду в РФ може викликати дзеркальні вимоги для наших громадян, що виїжджають куди-небудь",— говорить Кузнєцов.

У свою чергу, глава інформаційно-правового центру "Міграція і закон" Гавхар Джураєва називає введення таких полісів "непродуманим заходом", а ціну 10 тис. руб.— "позамежною для приїжджих з країн Середньої Азії". "Найбільш незахищені категорії громадян з близького зарубіжжя навряд чи зможуть дозволити собі такого роду страховки, це величезна сума і для росіян",— погоджується глава юридичного бюро "Аванті Консалтинг" Гаяр Ахсянов.