Нацбанк позбавив валютних ліцензій ще дві компанії

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання у компаній «Проминко» і «Конкорд Капітал» генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Як повідомляється на сайті НБУ, рішення про відкликання ліцензій прийнято 15 березня. Причини відкликання ліцензій не вказані.

Нагадаємо, 25 лютого 2016 року НБУ відкликав валютні ліцензії у групи "Інвестиційний стандарт".

18 лютого НБУ відкликав ліцензії компаній «Експерт», «Центральний брокер», «Тект-Трейд».

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зробив жорсткішими вимоги до небанківських пунктів обміну валют, зобов'язавши їх надавати інформацію про структуру власності, а також підвищив вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

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Капітал небанківської фінустанови до 1 липня 2016 року повинен становити не менш як 20 млн грн, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн грн.