Банки не можуть "вписатися" в норматив НБУ щодо операцій із пов'язаними особами

Норматив максимального розміру кредитного ризику щодо операцій з пов'язаними особами по банківській системі України на 1 березня становив 37,10% за допустимого максимуму 25%.

Про це свідчать дані про виконання банківською системою України економічних нормативів, опубліковані на сайті Національного банку України.

У той же час, значення нормативу за місяць покращилося, знизившись з 45,56% на 1 лютого.

Інші нормативи по банківській системі України знаходяться в межах допустимих значень НБУ.

Зокрема, покращилося значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи, який на 1 березня зріс до 11,94% з 9,63% місяцем раніше, а таким чином значення нормативу подолало допустимий мінімум в 10%.

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Згідно з роз'ясненнями НБУ, поліпшення нормативу адекватності капіталу в лютому зумовлено зростанням регулятивного капіталу по системі на 27,3 млрд грн завдяки внескам у статутні капітали банків.

Як повідомляв УНІАН, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу по банківській системі України на 1 лютого 2016 року знизився до 9,63% з 12,31%, подолавши встановлений допустимий мінімум в 10%.