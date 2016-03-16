Українці вже задекларували понад 8 мільярдів гривень доходу, серед них 903 мільйонери

В Україні в рамках деклараційної кампанії, яка розпочалася 1 січня і триватиме до 1 травня, 903 громадяни задекларували доходи за підсумками 2015 року понад 1 млн грн, а загальний обсяг задекларованих ними доходів становив 4,6 млрд грн, повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

Сума податку на доходи фізичних осіб, яку «мільйонери» самостійно визначили до сплати до бюджету, становила 84,2 млн грн, військового збору – 9,8 млн грн.

Згідно з повідомленням, загалом громадянами подано майже 105 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Найактивніше декларували свої доходи жителі Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей. Загальна сума задекларованого українцями доходу станом на 11 березня становить 8,2 млрд грн, що на 1,1 млрд грн, або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до сплати самостійно, становить 233,7 млн грн, військового збору – 43,3 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за січень 2015 року кияни подали 1089 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 358,2 млн грн, при цьому більше половини цієї суми – 216,8 млн грн задекларували 27 мільйонерів, що проживають у столиці.

Упродовж січня 2016 громадяни України подали майже 14,6 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2015 рік, загальна сума задекларованого ними доходу на 1 лютого поточного року становить 1,28 млрд грн.

З 1 січня 2016 року в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2015 року.

Згідно з податковим законодавством, декларації подаються громадянами до 1 травня, підприємцями - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2014 році, становив 44,5 млрд грн, декларації про майновий стан і доходи подали 523 тис. українців. Більшу частину отриманих доходів - 13,4 млрд грн - становлять доходи, отримані у вигляді заробітної плати; доходи, отримані українцями у спадок або як подарунки, становили 8,1 млрд грн, інші доходи – 12,5 млрд грн.