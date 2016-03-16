НБУ прийняв концепцію спрощеного злиття банків і очікує старту приєднань восени

Правління Національного банку України прийняло концепцію спрощеного приєднання банків, повідомив заступник директора департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Олександр Бевз під час круглого столу в Києві.

«Вчора концепція спрощеного приєднання банків була прийнята», - сказав Бевз.

За його словами, впродовж тижня НБУ планує представити цю концепцію на розгляд інших регуляторів – Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України.

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При цьому, як відзначив представник НБУ, процедура спрощеного злиття банків запрацює після того, як парламент ухвалить відповідний законопроект, який буде внесено до парламенту впродовж квітня.

За його словами, якщо парламент підтримає зазначений проект, то банки зможуть звертатися до НБУ щодо злиття впродовж літа, і восени вже буде зрозуміло, які банки будуть приєднуватися до інших.

Реалізація концепції, за оцінками НБУ, дасть змогу скоротити тривалість приєднання банків до 3-4 місяців, при тому, що на даний час цей процес займає від 6 до 9 місяців, а іноді затягується до півтора року. Крім того, НБУ запропонував запровадити універсальне право правонаступництва зобов'язань до новоутвореного після злиття банку, щоб не було необхідності в установлені терміни інформувати кредиторів або достроково погашати зобов'язання перед кредиторами.

Також Бевз повідомив, що НБУ підтримає бажання не лише малих, а й великих банків скористатися новим спрощеним механізмом злиття. За його словами, єдиною умовою буде наявність прозорої структури власності, але при цьому НБУ розраховує, що до 1 квітня банків з непрозорою структурою не буде на ринку.

Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу відповідно до вимог законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн. У тому числі, працюючі банки, статутний капітал яких нижчий за встановлений мінімум, зобов'язані збільшити його до 120 млн грн до 17 червня 2016 року, до 300 млн грн – до 11 січня 2017 року, до 400 млн грн – до 11 січня 2018 року-до 450 млн грн – до 11 січня 2019 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

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За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним для ряду невеликих фінансових установ, і призведе до поглинання великими банками або ліквідації близько 50 фінустанов протягом року.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.