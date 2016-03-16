За донараховані податки більше не доведеться платити штрафи – якщо не буде оскарження

Міністерство фінансів затвердило своїм наказом порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, відповідний наказ був прийнятий для забезпечення виконання умов коаліційної угоди про створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого бізнесу. «Це дозволить сумлінним платникам податків, які не допускають систематичних порушень податкового законодавства, уникнути необхідності витрачати час на проведення процедур оскарження результатів перевірок та спрямувати вивільнені від сплати штрафних (фінансових) санкцій кошти на інвестування в розвиток власної господарської діяльності», - зазначає Фіскальна служба.

Згідно з документом, штрафні санкції скасовуються для платників податків з річними обсягами доходів до 20 млн грн, які без оскарження сплатили донараховані податкові зобов'язання у терміни, визначені Податковим кодексом України.

Ця норма буде діяти до 31 грудня 2016 року.

ДФС зазначила, що платникам рекомендується письмово повідомити про своє рішення скористатися правом на скасування штрафних санкцій до контролюючого органу, який склав відповідне податкове повідомлення-рішення. Разом з таким повідомленням також доцільно надати копії платіжних документів, згідно з якими здійснена сплата податкового зобов'язання.

Рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій приймається протягом 10 календарних днів з дня сплати такого податкового зобов'язання. Контролюючий орган не пізніше п'яти робочих днів з дня, наступного за днем скасування, повідомляє платника податків про таке рішення.

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Кабінет міністрів 16 грудня ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти у ТОП-20.