Рада відкрила українським компаніям доступ до глобального ринку держзакупівель

Верховна Рада України ратифікувала Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (WTO GPA), які дають українському бізнесу доступ до ринку держзакупівель інших країн обсягом понад 1 трлн дол.

За ухвалення відповідного закону проголосували 243 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №0085, що дана угода відкриває українським компаніям доступ до глобального ринку державних закупівель. «Це більш як 1 трлн дол., наші компанії зможуть брати участь і конкурувати в різних тендерах в інших країнах», - сказала Гопко.

Як раніше повідомляла прес-служба «Блоку Петра Порошенко» з посиланням на слова першого заступника голови комітету у закордонних справах, народного депутата Іванни Климпуш-Цинцадзе, даний законопроект розроблено у зв'язку з прийняттям рішення Комітету СОТ з питань державних закупівель про приєднання України до угоди, враховуючи заявку, подану раніше нашою країною.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку спільно з провідною консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (Pwc) розробить пілотний проект участі українського бізнесу в державних закупівлях країн, які уклали угоду Всесвітньої торгової організації про держзакупівлі (GPA).

Україна в листопаді минулого року приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі. Після ратифікації договору українські компанії отримають доступ до ринків держзакупівель 45 країн, включаючи США, Канаду, Тайвань, Ізраїль, Японію, Південну Корею та ін. Загальний обсяг ринку GPA перевищує 1,7 трлн дол.