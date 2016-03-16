Гривня на міжбанку зміцнилася нижче 27 за долар

У середу, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,85/26,95 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,7870/29,8980 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,8313 грн/дол., на цю годину було укладено 160 угод на суму 56,67 млн дол.