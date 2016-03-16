"ПриватБанк" став єдиним банком в топ-20 найбільших платників податків України

За підсумками 2015 року «ПриватБанк» став найбільшим українським банком за обсягом сплати податків до зведеного бюджету України та єдиним банком, який увійшов у топ-20 українських компаній - платників податків.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2015 року обсяги податкових платежів «ПриватБанку» до зведеного бюджету збільшились порівняно з 2014 роком у 2,6 раза - з 1,418 млрд грн до 3,758 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку.

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу. За підсумками 2015 року банк отримав 267,698 млн грн прибутку.