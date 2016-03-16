НБУ вирішив ліквідувати за спрощеною процедурою ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банк «Союз» за прискореною процедурою за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляється на сайті НБУ, банк упродовж двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, і при цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Посилаючись на дані Державної фіскальної служби України, НБУ повідомив, що висновок за результатами проведеної регулятором перевірки фінансових операцій клієнтів банку долучено до матеріалів кримінальної справи за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтями 191, 205 і 209 Кримінального кодексу України.

За оцінками НБУ, ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку, оскільки на 1 лютого 2016 року в банку було менш ніж 300 вкладників-фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування.

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Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію за власною ініціативою в разі, якщо встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.