Яценюк - депутатам: $1,5 мільярда оточення Януковича повинні бути конфісковані

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав парламент знову розглянути проект закону, що дозволяє правоохоронним органам конфіскувати на користь держави 1,5 млрд дол. коштів, заарештованих у рамках пошуку активів компаній, що належать оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

Яценюк нагадав, що йдеться про кошти 42 компаній, власники яких безпосередньо пов'язані з Януковичем, а уряд має у своєму розпорядженні всі схеми і графік, як кошти виводилися з України.

«У мене є всі матеріали, графіки і схеми, за якими виводилися кошти, з яких видно, що оточення Януковича і сам він є прямими або опосередкованими власниками компаній-нерезидентів, і за якими було розпочато розслідування. Півтора мільярда доларів мають бути конфісковані. Відповідно до закону України про держбюджет, частина цих коштів піде на Міноборони, інша частина має піти на соціально-економічний розвиток країни, - сказав Яценюк. - І я звертаюся до всіх політичних партій: чому не був підтриманий проект закону? Хто з демократичних партій стоїть за тим, щоб захистити оточення Януковича і не дати конфіскувати вкрадені у народу кошти? Треба подивитися результати голосування і дати відповідь на це питання».

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Яценюк нагадав, що відновлення справедливості було «вимогою Майдану і народу України». «Це не тисяча доларів - це півтора мільярда доларів, що за сумою може дорівнювати обсягу допомоги від уряду США. Так хто нам буде допомагати, якщо кошти, які ми заарештували, не конфісковані? Я звертаюся до парламенту з тим, щоб повернутися до голосування за цей законопроект і дати можливість правоохоронній системі провести конфіскацію і повернути вкрадені гроші», - сказав Яценюк.

При цьому Яценюк дав доручення Міністерству внутрішніх справ провести роботу з іноземними колегами в частині допомоги конфіскації коштів.