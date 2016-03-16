Кабмін у п'ятницю проведе позачергове засідання - хоче заслухати голів "Енергоатома" і "Укрнафти"

Кабінет міністрів України має намір у п'ятницю, 18 березня, провести позачергове засідання уряду і присвятити його, зокрема, питанню управління державними компаніями, і запросити для звіту керівників провідних держхолдингів, включаючи НАЕК «Енергоатом», «Укрнафту» та інших. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я пропоную на п'ятницю у відкритому режимі запросити сюди, на засідання уряду, керівників «Енергоатому», «Центренерго», «Укрінтеренерго», Об'єднаної хімічної компанії, компанії «Укртрансаміак». Я прошу Мінекономіки дати ще п'ять компаній, які найбільші за обсягами активів і, сподіваюся, за сплатою податків», - сказав Яценюк.

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Він нагадав, що три місяці тому давав доручення Держфінінспекції провести перевірку діяльності провідних 50-ти компаній, і також запросив на позачергове засідання керівництво відомства зі звітом про проведені перевірки. Аналогічне запрошення одержали керівники Державної фіскальної служби зі звітом про сплату податків провідними компаніями країни.

«Заслухати звіти і прийняти рішення, - сказав Яценюк. - Думаю, буде правильно, щоб ми запросили керівника компанії «Укрнафта». Я зустрічався з ним вчора. Було б добре послухати керівника компанії «Укрнафта». Щоб вся країна побачила звіти керівників провідних компаній, звіти контролюючих органів і реакцію профільних міністрів».