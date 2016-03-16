У Гонтаревої запропонували банкам трансформуватися у фінансові компанії

Про це повідомив заступник директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Олександр Бевз під час круглого столу в Києві.

«Національний банк розглядає можливість позбавлення банківської ліцензії з можливістю продовжувати діяльність у фінансовій сфері як фінансова компанія, без ліквідації юридичної особи», - сказав Бевз.

За його словами, 15 березня правління НБУ обговорював це питання і прийняв рішення дозволити таку трансформацію банкам, які не бажають продовжувати займатися банківською діяльністю, оскільки не можуть виконувати встановлені нормативи, але при цьому не хочуть проходити складну процедуру ліквідації і мають намір продовжувати працювати як фінансова компанія.

При цьому Бевз відзначив, що якщо банк хоче надавати інші фінансові послуги, то відповідну ліцензію, наприклад, у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, він має одержати до відкликання банківської ліцензії.

Представник Нацбанку також повідомив, що цей механізм потребує внесення змін до законодавства, і відповідний законопроект буде подано до Верховної Ради України впродовж квітня.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ прийняв концепцію спрощеного приєднання банків, що дозволяє скоротити тривалість цієї процедури до 3-4 місяців. Концепція почне працювати після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект, який буде внесено до парламенту впродовж квітня. За оцінками Нацбанку, якщо парламент підтримає цей законопроект, банки зможуть звертатися до НБУ щодо злиття протягом літа, і старт самих злиттів можливий восени.

Раніше Національний банк України зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн. Зокрема, працюючі банки, статутний капітал яких нижчий за встановлений мінімум, зобов'язані збільшити його до 120 млн грн до 17 червня 2016 року, до 300 млн грн – до 11 січня 2017 року, до 400 млн грн – до 11 січня 2018 року-до 450 млн грн – до 11 січня 2019 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним для ряду невеликих фінансових установ та призведе до поглинання великими банками або ліквідації близько 50 фінустанов упродовж року.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.