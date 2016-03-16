Суд визнав "Укргазвидобування" боржником "Дельта Банку" за кредитом на 214 мільйонів

Вищий господарський суд України визнав заборгованість найбільшої газодобувної компанії України "Укргазвидобування" перед ліквідованим "Дельта Банком" розміром 214,11 мільйона гривень, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб з посиланням на рішення суду від 15 березня 2016 року за позовом банку до компанії.

Фонд нагадав, що "Дельта Банк" у квітні 2015 року визнав недійсними ряд договорів з компанією "Укргазвидобування", згідно з яким права вимоги боргу компанії передавалися до поручителів-фізичних осіб. При цьому, як зазначає фонд, кредит "Укргазвидобування" погашався не "живими коштами", а за рахунок залишків на рахунках фізичних осіб-поручителів у "Дельта Банку".

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Фонд підкреслює, що погашення заборгованості за кредитним договором відбулося незаконно, шляхом надання окремим кредиторам переваг і пільг, прямо не встановлених для них законом.

Також повідомляється, що кошти, які стягуються з компанії "Укргазвидобування", будуть спрямовані на погашення заборгованості "Дельта Банку" перед вкладниками та кредиторами в порядку черговості, встановленої Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшого за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапив в управління фонду, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.

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"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".