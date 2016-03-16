Україна має намір збільшити експорт до Канади товарів з великою доданою вартістю

Україна має намір значно збільшити експорт в Канаду товарів з великою доданою вартістю.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на торгового представника України Наталію Микольскую.

"Мета нашого уряду - збільшити експорт саме готової продукції або, як мінімум, частково переробленої. Сьогодні ж, якщо звернутися до даних торговельної статистики, побачимо, що основний український експорт до Канади - це сировина, а не готовий продукт", - передає прес-служба міністерства слова торгпреда.

Микольська анонсувала запуск інформаційного порталу з просування експорту. "Ми вважаємо, що бізнесу потрібна допомога, не тільки загальна інформація про ЗВТ, а й конкретні відомості щодо входження на ринок Канади. Тому, коли ми матимемо навчальні проекти і потужний інформаційний портал, - це буде для всіх корисно", - зазначила торговий представник.

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Як повідомляв УНІАН, Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Україною, переговори щодо якої завершилися 14 липня 2015 року, надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості.

За словами Микольська, Україні вдалося відстояти асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих областях. Так, після набуття чинності угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 та 7 років. На додаток, для певних канадських товарів було встановлено квоти, а деякі товари було виключено з дії угоди.