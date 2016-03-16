Україна ініціює розгляди в СОТ щодо обмеження імпорту і транзиту з боку Росії

Україна ініціює розгляди у рамках Світової організації торгівлі щодо обмеження імпорту продуктів харчування та залізничної продукції, а також транзиту з боку Російської Федерації.

Відповідні повноваження щодо початку розглядів було надано Міністерству економічного розвитку і торгівлі на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Просимо доручити Мінекономрозвитку підготувати та надіслати вимогу про створення групи експертів у справі «Російська Федерація – заходи щодо імпорту рухомих складів, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання». Підготувати та надіслати запит про початок консультацій про обмеження транзитних перевезень територією України. Ініціювати розгляд справи щодо імпорту окремих видів продуктів харчування походженням із України. Доручити Мінекономрозвитку спільно з МЗС, Мінфіном і Мін'юстом подати за невідкладною процедурою проект постанови про захист економічних інтересів із використанням механізмів СОТ», - повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Пізніше відповідне протокольне рішення було прийнято.

Також Кабмін доручив Мінекономрозвитку, Мін'юсту і Мінфіну почати переговорну процедуру державної закупівлі послуг іноземних юридичних радників, які допоможуть сформувати юридичну позицію України у спорі з Росією в рамках СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в середині січня направила членам Світової організації торгівлі заяву про торговельну дискримінацію з боку Росії, включаючи ембарго й обмеження транзиту.

Також Україна готує позов у СОТ до Росії щодо торгових обмежень щодо продовольчої продукції і транзиту товарів.

Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у Всесвітню організацію торгівлі до Росії стосовно торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, введені Росією, скоротився із 1,7 млрд дол. у 2013 році до 51 млн дол. за 7 місяців 2015 року.

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі щодо технічних бар'єрів пропозицію проаналізувати введену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.