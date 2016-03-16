"Народний фронт" вимагає розглянути у четвер першим питанням повернення $2 мільярдів Януковича - депутат

Фракція "Народний фронт" та Комітет з питань національної безпеки і оборони вимагають поставити першим питанням у четвер законопроект про повернення 2 мільярдів доларів арештованих коштів Януковича.

Про це на брифінгу у парламенті заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський.

"Хочу ще раз звернути увагу на цинізм, демагогію деяких політиків, які з парламентської трибуни розказують про захист інтересів держави, обороноздатність, пенсії, а коли справа доходить до прямих обов'язків, а саме голосування за законопроекти, то вони фактично показують, що є агентами впливу Януковича та його оточення", - наголосив він.

"П'ять разів учора ставився на голосування законопроект №4057, п'ять разів він був провалений. Дорогі друзі, я хочу звернути увагу, що саме з цих коштів у бюджеті закладено 7 мільярдів гривень на модернізацію та закупівлю озброєння. Саме з них закладено 2 мільярди на розвиток космічної галузі. Саме із коштів Януковича закладено підвищення пенсій та соціальних стандартів", - сказав Пашинський.

Голова комітету з нацбезпеки зазначив, що опоненти закону придумали низку версій, аби його не ухвалювати.

"Наприклад, була брехня, що начебто кошти арештовуватимуть без рішення суду. Це неправда, закон передбачає дворівневий суд та процедуру вилучення цих коштів", - сказав Сергій Пашинський.

"Друга теза, що начебто рішення судів можна відмінити в Європейському суді. Ще одна брехня, тому що подібні закони є в 20 європейських країнах. Коли писався цей закон, за основу брали європейський досвід, і в пояснювальній записці вказано, що його погоджували з ООН. Є вже прецеденти італійські, де у мафіозі вилучали кошти і ЄСПЛ не скасовував ці рішення", - пояснив представник "Народного фронту".

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За словами Пашинського, така активна істерія навколо законопроекту 4057 пов'язана з тим, що "арбузови, курченки і клименки мають своїх агентів всередині країни".

"Вони вже розділили арештовані кошти між собою і лише чекають, коли правоохоронні органи відвернуться, щоби повернути ці кошти собі", - резюмував він.