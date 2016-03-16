Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні зріс

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня 2016 року склав 295 мільйонів доларів, що в 7,6 рази вище дефіциту за підсумками січня 2015 року на рівні 38,8 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-2016 до січня-2015 знизився на 31,9% - до 2,043 мільярда доларів, імпорт - на 23%, до 2,338 мільярда доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (у січні 2015 року – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 179 країн світу.

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Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Російської Федерації - 7,9%, Іспанії та Польщі - на 6,3%, Туреччини - 5,9%, Китая - 5,5%, Німеччини - 5,4%, Італії - 5,3%, Нідерландів - 5,1%, Єгипту - 4,9%, Індії - 4,1% та Угорщини - 3,6%.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшився на 11,7% - до 950,9 мільйона доларів і склав 46,5% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС протягом цього періоду знизився на 17,2% - до 963 мільйонів доларів і склав 41,2% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 45,1% - до 160,6 мільйона доларів, імпорту - на 57,6%, до 268,3 мільйона доларів.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками 2015 року склав 632,5 мільйона доларів проти дефіциту в 527 мільйонів гривень за підсумками 2014 року.