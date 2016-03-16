Нацбанк хоче ввести новий інструмент підтримки банків у другому кварталі

Національний банк України планує запровадити новий інструмент підтримки ліквідності банків замість стабілізаційних кредитів, які видавалися раніше, у другому кварталі поточного року.

Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Він нагадав, що на сьогоднішній день банки мають доступ до кредитів рефінансування овернайт і тендерного рефінансування.

"Ми в другому кварталі збираємося ввести ще один механізм рефінансування, який прийде на зміну стабілізаційному кредиту. Це так звана лінія екстреної підтримки ліквідності. Завдяки цьому банки зможуть відкривати лінії в Національному банку: надавати Центробанку заставу та в разі необхідності, у випадку відтоку депозитів, банки зможуть звертатися і отримувати це рефінансування", - сказав Чурій.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ своїми постановами №90 і №100 оптимізував інструменти управління ліквідністю банків, у тому числі надав банкам можливість використовувати механізм роловера, розширив перелік прийому в заставу забезпечення за кредитами і надав можливість збільшувати, зменшувати або проводити заміну застави. Зміни набирають чинності з 4 квітня 2016 року.

За оцінками НБУ, зазначені зміни дозволять банкам задовольняти свої короткострокові потреби в ліквідності. Разом з тим, підвищення гнучкості регулювання ліквідності банківської системи є необхідною умовою для ефективної реалізації монетарної політики в рамках режиму таргетування інфляції, перехід до якого планується до кінця 2016 року.

Раніше Національний банк з 17 лютого цього року надав доступ до операцій з підтримки ліквідності банків, віднесеним до категорії проблемних, для ефективного виконання функції кредитора останньої інстанції.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в лютому знизився на 4,147 мільярда гривень, або на 4,1%, – до 98,190 мільярда гривень.