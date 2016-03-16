Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,84 за долар
Офіційний курс НБУ на 17 березня: 100 USD – 2684,4691 гривні; 100 EUR – 2970,0966 гривні; 10 RUR – 3,7796 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2684,4691 (16 березня – 2688,5419)
100 EUR – 2970,0966 (16 березня – 2986,7012)
10 RUR – 3,7796 (16 березня – 3,8113)
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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,00 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,7670/29,8750 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3810/0,3820 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8447 гривні/долар, до цієї години укладено 532 угоди на суму 300,28 мільйона доларів.