Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2684,4691 (16 березня – 2688,5419)

100 EUR – 2970,0966 (16 березня – 2986,7012)

10 RUR – 3,7796 (16 березня – 3,8113)

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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,00 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,7670/29,8750 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3810/0,3820 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8447 гривні/долар, до цієї години укладено 532 угоди на суму 300,28 мільйона доларів.