Нацбанк видав 4 небанківським фінустановам ліцензії на обмін валют

Національний банк України видав генеральні ліцензії на здійснення валютообмінних операцій чотирьом небанківським фінансовим установам – "Партнер", "Голден Груп", "ДСД Фінанс" та "Іноме Груп".

Як нагадав НБУ на своєму сайті, 29 грудня 2015 року він затвердив нові вимоги до небанківських фінустанов за розміром власного капіталу та розкриття інформації про структуру власності, встановивши для компаній, які раніше отримали валютні ліцензії, перехідний період для виконання цих вимог.

За інформацією НБУ, на цей момент регулятор вже розглядав 9 пакетів документів небанківських фінустанов на отримання валютних ліцензій, у зв'язку з чим відповідні компанії отримали термін до 1 березня 2016 року для доопрацювання. У тому числі 4 компанії вже виконали вимоги НБУ та отримали ліцензії, а узгодження пакетів документів ще трьох компаній очікується найближчим часом.

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Довідка УНІАН. На даний час генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютообмінних операцій має 21 небанківська фінустанова. На 16 березня 2016 року ці компанії мали 2327 структурними підрозділами, що на 17% більше показника на початок року.