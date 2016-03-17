ФРС США зберегла базову відсоткову ставку

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Відзначається, що ФРС оцінює темпи економічного розвитку як помірні, незважаючи на глобальні фінансові та економічні події останніх місяців. Рівень інфляції виріс, однак, продовжує залишатися менше довгострокового прогнозу ФРС в 2%, частково відображаючи зниження цін на енергоносії.

Позиція грошово-кредитної політики залишається акомодаційною, підтримуючи тим самим подальше поліпшення умов на ринку праці і повернення до 2-відсоткової інфляції.

Читайте такожФедеральна резервна система США за рік отримала $100 мільярдів прибутку

Збереження базової ставки на поточному рівні підтримали дев'ять учасників засідання. Один з них запропонував підняти ставку до рівня 0,5-0,75%.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна резервна система США з 17 грудня підняла базову ставку c 0-0,25 відсотків до 0,25–0,5%.