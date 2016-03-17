ЄС може розширити допомогу фінсектору України - Томбінський

Європейський Союз розраховує на продовження успішної реалізації комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, яку реалізує Національний банк України розглядає можливість розширення допомоги Україні в цьому напрямку.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на виступ глави представництва ЄС в Україні Яна Томбінського на III Українському фінансовому форумі 15 березня під егідою Віденської ініціативи – майданчики сприяння створенню нормативно-правового середовища для стабілізації банківського сектора.

"Європейський Союз сподівається на продовження успішної реалізації в 2016 році Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, яку здійснює Національний банк України разом з іншими органами української влади. Ми вже надаємо технічну допомогу через реалізацію проектів у рамках цієї програми і розглядаємо можливості розширення допомоги Україні", - сказав Томбінський.

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За словами голови представництва ЄС, Віденська ініціатива є ідеальною платформою для обговорення і вирішення питань високого рівня проблемної заборгованості, кредитування пов'язаних осіб та ефективності банківського сектора.

"Банківський сектор потребує впевненості, а впевненість потребує інформації і довіри. Національний банк - на вірному шляху", - додав він.

Також повідомляється, що глава НБУ Валерія Гонтарева в ході форуму нагадала, що основний мандат Національного банку - це забезпечення цінової стабільності, для чого регулятор має намір знизити рівень інфляції до 5% до кінця 2019 року.

"Що стосується стабільності фінансового сектора, Україні необхідно розробити механізми врегулювання проблемної заборгованості, яка виникла в 2008 - 2015 роках, - додала вона. - А для відновлення банківського кредитування необхідно посилити захист прав кредиторів і здійснити судову реформу. Ми налаштовані на продовження реалізації реформи фінансового сектора. Ми можемо пообіцяти банківського сектору, що умови роботи для всіх банків будуть рівними".

Також повідомляється, що четверте засідання Українського фінансового форуму в рамках Віденської ініціативи заплановано на осінь цього року.

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Як повідомляв УНІАН, Нацрада реформ в травні минулого року схвалила Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року, передбачає три етапи реформ: вирішення проблем минулого і очищення фінансового сектора, закладка фундаменту для розвитку системи та реалізація заходів самого розвитку.

Основна мета програми - побудувати в Україні повноцінний, дієвий та ефективний фінансовий ринок, збалансовано розвивати всі сегменти ринку, розвивати його інфраструктуру і зміцнювати його стійкість до зовнішніх погроз.

Програма розроблена у відповідності зі Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020", Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Меморандумом про співпрацю з МВФ та Угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.