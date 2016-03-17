Росіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитів

У Росії зростає кількість позичальників, які беруть кредити не на купівлю товарів та інші споживчі потреби, а для погашення вже існуючих зобов'язань, пишуть "Известия".

Фахівці вважають це поганим симптомом, який свідчить про те, що люди все більше грузнуть в боргах, вибудовуючи свого роду особисті фінансові піраміди. Проте є думка, що побоювання з приводу перекредитування громадян сильно перебільшені.

У 2015 році 50% позичальників використовували нові кредити готівкою для часткового або повного погашення заборгованості за вже наявними зобов'язаннями. За перші два місяці 2016 року частка таких людей становила вже 51%. У 2014 році таких людей було менше — 43%.

Читайте такожThe Washington Post: Падіння цін на енергоносії тягне за собою протести росіянПри цьому якщо в 2014 році на оплату старих боргів люди витрачали трохи більше 40% нового кредиту, то зараз вже половину.

За словами директора по продуктам Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанку) Олександра Ахломова, тенденція явно негативна.

"Безумовно, це викликає занепокоєння. Використання нових кредитів для погашення вже наявних також має назву «персональна фінансова піраміда» і найчастіше призводить до ще більшого збільшення кредитного навантаження", — коментує Олександр Ахломов.

Він вважає, що на даний момент закредитованість населення і без того висока, оскільки 7,7 млн осіб (18% від загального числа активних позичальників) одночасно обслуговують три кредити і більше, в середньому направляючи на щомісячне погашення своїх зобов'язань близько 60 тис. рублів (1 долар - 70 руб.).

"Інфляція та падіння реальних доходів неминуче призводять до того, що позичальникам з кількома кредитами все складніше впоратися з борговим навантаженням і вони шукають будь-яку можливість полегшити свою фінансову ситуацію, в тому числі і за рахунок нових кредитів", — вважає представник ОКБ.

Однак не всі експерти поділяють цю думку. Наприклад, директор з маркетингу Національного бюро кредитних історій (НБКІ) Олексій Волков вважає, що важливіше говорити не про те, скільки кредитів було спрямовано на рефінансування попередніх позик, а про величину боргового навантаження.

Головний аналітик Нордеа Банку Дмитро Савченко пропонує розглянути також тенденцію в контексті макроекономічного стану країни. Адже кошти, які люди віддають банкам в рахунок погашення заборгованості, вони могли б спрямувати на покупки. За словами аналітика, тема погашення боргу за рахунок нових позик дуже актуальна з точки зору перспектив російської економіки, оскільки споживання домогосподарств становить більше половини ВВП.

"Падіння споживання є і буде в найближчі рік-два головним гальмом зростання російської економіки. Зниження реальної заробітної плати посилюється жорсткими кредитними умовами і тим, що населення витрачає половину нових позик на погашення старих. У цьому світлі можна очікувати скорочення споживання в 2016 році на близько 5%, що внесе найбільший негативний внесок у зниження ВВП Росії в цьому році", — прогнозує Дмитро Савченко.