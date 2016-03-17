В НБУ заявили, що проведуть валютну лібералізацію поетапно і без конкретних строків

Національний банк України має намір проводити валютну лібералізацію поетапно, в певному порядку і в залежності від виконання певних умов без прив'язки до конкретних термінів.

Про це повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook з посиланням на підсумки зустрічі керівництва НБУ з експертами робочої групи щодо лібералізації валютного регулювання.

НБУ нагадав, що робоча група за участю експертів створена в серпні 2015 року для розробки концепції масштабної лібералізації. Учасники групи провели аналіз нормативної бази та працюють над цільовою моделлю валютного регулювання на основі досвіду інших країн.

В ході зустрічі з експертами за участю виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, виконавчого директора CASE Україна Дмитра Боярчука і проектного менеджера громадської організації EasyBusiness Артема Рафаеляна, які входять у робочу групу, НБУ ознайомився з їх останніми напрацюваннями.

Також повідомляється, що робоча група продовжить працювати над концепцією лібералізації валютного регулювання, і наступним кроком стане побудова дорожньої карти для втілення цільової моделі і розробка принципово нової нормативної бази. Всі результати робочої групи будуть проходити публічне обговорення.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році планує поступову скасування введених в 2014-2015 роках валютних обмежень у відповідності з темпами реалізації попередніх умов, передбачених у погодженої з Міжнародним валютним фондом "дорожній карті".

З 5 березня регулятор підвищив ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати до 500 тисяч гривень у гривні і до еквіваленту 50 тисяч гривень у валюті на одного клієнта на добу, а також ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тисяч гривень на день.

При цьому НБУ на три місяці продовжив основні валютні обмеження для бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.

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Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України станом на 25 лютого з початку року девальвувала до долара США на 13,4% - до 27,2 гривні/долар.