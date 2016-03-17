Нацбанк Білорусі знизив ставку рефінансування до 24%

Нацбанк Білорусі з 1 квітня знизить на 1 відсотковий пункт ставку рефінансування - до 24% річних, передає БЕЛТА.

"Діючи в рамках позначеного завдання щодо зниження розміру ризик-премії у вартості кредитів та з урахуванням аналізу наявних ризиків, правління Національного банку прийняло рішення про зниження з 1 квітня розміру ставки рефінансування Нацбанку на 1 відсотковий пункт - до 24% річних", - відзначили в Нацбанку.

Одночасно в Білорусі знижується норматив фонду обов'язкових резервів - на 0,5 відсоткового пункту до 7,5%.

Читайте такожFitch підвищило рейтинг Білорусі до "В-"Як підкреслили в прес-службі регулятора, в Білорусі відбудеться посилення порядку формування банками резерву на покриття можливих збитків за спеціальними портфелями однорідних кредитів у разі, якщо відсоткова ставка за кредитами, наданими юридичним особам в білоруських рублях, перевищує встановлений регулятором рівень.

З 1 квітня розмір даного рівня знижується з 1,2 до 1,1 ставки за постійно доступними операціями Національного банку у формі кредиту овернайт.

Одночасно з метою мінімізації ризиків для фінансової стабільності прийнято рішення про внесення зміни до постанови Нацбанку "Про обмеження ставок депозитного ринку шляхом коригування резервних вимог". Це передбачає збільшення резервних вимог у разі встановлення банками ставок за новими строковими банківськими вкладами (депозитами) юридичних осіб у національній валюті, що перевищують рівень 0,9 ставки за постійно доступними операціями регулятора у формі кредиту овернайт.

Протягом першого півріччя 2016 року Нацбанк продовжить політику, спрямовану на зниження розміру ризик-премії у вартості рублевих кредитів.