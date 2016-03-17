Ризики для Британії: зростання економіки сповільнюється, витрати бюджету скорочуються

Міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн оголосив про зміни в системі корпоративного оподаткування, передає Газета.RU з посиланням на The Wall Street Journal.

Так, в ході представлення Палаті громад бюджету на новий фінансовий рік Осборн погіршив прогноз зростання ВВП Британії в 2016 році. У зв'язку з цим витрати уряду будуть скорочені, що повинно допомогти позбутися дефіциту бюджету.

Читайте такожМінфін Британії хоче прийняти жорсткий бюджет через нестабільність в світовій економіціОсборн повідомив про зниження податку на прибуток корпорацій з 20% до 17% до 2020 року. Таким чином, британський корпоративний податок буде найменшим у країнах «великої двадцятки».

Крім того, було оголошено про введення протягом двох років нового податку на вміст цукру в безалкогольних напоях, зменшення податку на приріст капіталу з 28 до 20%, виділення коштів на підтримку «зеленої» енергетики, а також скорочення податків для нафтової галузі.

Раніше Джордж Осборн заявив, що ймовірний вихід Великої Британії з Євросоюзу є найбільшою економічною небезпекою в цьому році.