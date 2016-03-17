Голова ДФС наполягає на ухваленні змін до Податкового кодексу

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров наполягає на ухваленні змін у Податковий кодекс не пізніше літа 2016 року.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

Насиров зазначив, що зміни до Податкового кодексу, прийняті у грудні 2015 року, не є повноцінною податковою реформою

"Всі розуміють, що необхідно робити податкову реформу... Ми ставимо питання, що це необхідно зробити до кінця липня. Необхідно зараз починати працювати над тими змінами, які повинні потрапити в Податковий кодекс, які почнуть працювати з 1 січня", - сказав Насиров.

Керівник ДФС зазначив, що співробітникам служби та платникам податків важко пристосовуватися до нових правил, які набирають чинності за тиждень після прийняття закону. Крім того, за його словами, це не відповідає чинному законодавству.

"Ми будемо наполягати на необхідності діалогу, прийняття влітку 2016 року", - сказав Насиров.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслює, що поточного року першочерговими завданнями уряду будуть широкомасштабна реформа Державної фіскальної служби, митниці, завершення податкової реформи та продовження процесу дерегуляції.