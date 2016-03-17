Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,63 за долар

У четвер, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,50/26,63 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДилінг».

Згідно з повідомленням, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,0059/30,1504 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3868/0,3890 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,7937 грн/дол., до цієї години укладено 183 угоди на суму 83,79 млн дол.