Насиров спрогнозував, коли з'являться результати зниження єдиного соцвнеску

Перші результати від зниження ставки єдиного соціального внеску з 41% до 22% можна буде оцінювати, починаючи з другого кварталу 2016 року, але реальні результати будуть видні в четвертому кварталі.

Про це голова Державної фіскальної служби Роман Насиров заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

Голова ДФС зазначив, що зміни ставки були прийняті в останній тиждень грудня, компанії тільки в січні-лютому стали готуватися до цього процесу.

"Ми розуміємо, що перші результати можна буде подивитися у другому кварталі. А реальні результати будуть зрозумілі в четвертому кварталі. Але сподіваємося, що вони будуть суттєвими. Тому що ЄСВ - це надходження в Пенсійний фонд. Щоб не перекривати дефіцит Пенсійного фонду з інших джерел - а їх не так багато або практично немає - потрібно працювати над тим, щоб повністю детінізувати економіку, щоб гроші йшли", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сума надходжень єдиного соціального внеску у січні-лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 23,3%, або на 6 мільярдів гривень - до 19,8 мільярда гривень.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, зниження ставки єдиного соціального внеску з 1 січня 2016 року не призведе до розбалансування бюджету, оскільки Кабмін не закладав в бюджет доходи від детінізації зарплат.

В кінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%.