Суд дозволив арешт екс-голови Нацбанку Соркіна

Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати колишнього голову Національного банку України Ігоря Соркіна, який перебуває в розшуку й підозрюється в розкраданні коштів.

Про це повідомляється в єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, рішення було ухвалено слідчим суддею за клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Соркіна від старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, яка розслідує кримінальну справу стосовно екс-голови Нацбанку.

"Обрати... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в постанові суду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України проводять розшук колишнього голови Національного банку України Ігоря Соркіна та голови правління ПАТ "Реал банк" Володимира Агафонова. Кримінальне провадження, яке розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, порушено за фактом заволодіння Соркіним і Агафоновим коштами Нацбанку України й ПАТ "Аграрний фонд" у розмірі 2,8 млрд грн.

Розкрадання грошей відбувалося за попередньою змовою з учасниками злочинної організації, створеної власником ПАТ "Реал банк" і ПАТ "Брокбізнесбанк" Сергієм Курченком.

Соркін підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.