Банк Ахметова за рік збільшив збиток у 13 разів - до 1,7 мільярда гривень

Один із найбільших в Україні банків за активами «Перший український міжнародний банк» в 2015 році, за попередніми даними, отримав 1,755 млрд грн збитку, що у 13 разів більше збитку за підсумками попереднього року на рівні 135,806 млн грн.

Як повідомляється на сайті банку, його активи за рік зросли на 0,56% - до 37,642 млрд грн, власний капітал знизився в 1,5 раза – до 3,664 млрд грн.

Банк зазначає, що подана інформація за 2015 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована за результатами завершення аудиту фінансової звітності.

Також повідомляється, що 19 квітня відбудуться збори акціонерів банку, на якому зокрема буде розглянуто питання покриття збитків банку за 2015 рік.

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Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований в 1991 році і є одним із найбільших банків України за обсягом активів.

Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс».